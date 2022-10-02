حماس تعقب على عملية إطلاق النار قرب نابلس

نابلس/سما/

عقب حركة حماس،مساء اليوم الأحد، على عملية إطلاق النار قرب مستوطنة ايتمار جنوب شرق مدينة نابلس، والتي أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح.

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع:" عمليات إطلاق النار المتتالية في مختلف أرجاء الضفة الغربية وآخرها في نابلس وجنين تأتي في سياق ثورة شعبنا المتصاعدة رداً على اقتحامات الأقصى واستفزازات المستوطنين اليوم.

وأضاف:" نبارك ضربات مجموعات عرين الأسود ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه وندعو إلى أوسع حالة التفاف واحتضان للثائرين والمقاومين في الضفة الغربية.

وبدوره قال حازم قاسم المتحدث باسم حماس:" نابلس جبل النار تشتعل تحت أقدام جيش الاحتلال ومستوطنيه في عمليات إطلاق نار متواصلة، رداً على جرائم الاحتلال ضد شعبنا والمسجد الأقصى المبارك .

وأكد قاسم أن ‏هذه المقاومة الملتهبة هي التي ستحسم المعركة ضد الاحتلال لصالح شعبنا الفلسطيني ولن تتوقف إلا بتحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال.