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حماس تعقب على عملية إطلاق النار قرب نابلس

الأحد 02 أكتوبر 2022 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على عملية إطلاق النار قرب نابلس



نابلس/سما/

عقب حركة حماس،مساء اليوم الأحد، على عملية إطلاق النار قرب مستوطنة ايتمار جنوب شرق مدينة نابلس، والتي أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح.

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع:" عمليات إطلاق النار المتتالية  في مختلف أرجاء الضفة الغربية وآخرها في نابلس وجنين تأتي في سياق ثورة شعبنا المتصاعدة رداً على اقتحامات الأقصى واستفزازات المستوطنين اليوم.

وأضاف:" نبارك ضربات مجموعات عرين الأسود ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه وندعو إلى أوسع حالة التفاف واحتضان للثائرين والمقاومين في الضفة الغربية.

وبدوره قال حازم قاسم المتحدث باسم حماس:" نابلس جبل النار تشتعل تحت أقدام جيش الاحتلال ومستوطنيه في عمليات إطلاق نار متواصلة، رداً على جرائم الاحتلال ضد شعبنا والمسجد الأقصى المبارك .

وأكد قاسم أن ‏هذه المقاومة الملتهبة هي التي ستحسم المعركة ضد الاحتلال لصالح شعبنا الفلسطيني ولن تتوقف إلا بتحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال.

#حماس

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