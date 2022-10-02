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بعد تعرضه لإطلاق نار.. رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يطالب بعملية "السور الواقي2"

الأحد 02 أكتوبر 2022 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تعرضه لإطلاق نار.. رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يطالب بعملية "السور الواقي2"



القدس المحتلة/سما/

طالب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان،  بشن عملية "السور الواقي 2"  في الضفة الغربية بعد تعرضه لاطلاق نار قرب مستوطنة ايتمار جنوب شرق مدينة نابلس. جاء ذلك وفق ما أوردت القناة الـ12 العبرية مساء اليوم اليوم الأحد.

وأصيب جندي إسرائيلي، مساء اليوم، جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل فلسطينيين قرب نابلس.

وبحسب الـقناة 14 العبرية، فإن الجندي أصيب في ساقه بجروح طفيفة، ونقل إلى مستشفى بيلنسون في بتاح تكفا لتلقي العلاج.

وقال رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش:" ثاني عملية إطلاق نار اليوم في شمال الضفة، لقد أصبحت هذه العمليات أمرًا روتينيًا في ظل حكومة متساهلة وخانعة، هذه انتفاضة ثالثة، والحل الوحيد هو البدء الفوري بعملية عسكرية واسعة النطاق وقوية تدك الإرهاب العربي في عقر دراه.

وأضاف:" لابيد وغانتس يفشلان في حماية مواطني إسرائيل، اتركوا الحكومة واذهبوا إلى بيوتكم"

#الضفة

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