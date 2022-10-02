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"حماس": قضية الأسرى ستظل على رأس أولوياتنا

الأحد 02 أكتوبر 2022 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": قضية الأسرى ستظل على رأس أولوياتنا



غزة/سما/

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع أن قضية الأسرى ستظل على رأس أولوياتنا، وستعمل المقاومة بكل ما لديها للإفراج عنهم وتحريرهم من سجون الاحتلال الصهيوني.

ودعا القانوع خلال كلمة له في خيمة التضامن مع الأسير المريض ناصر أبو حميد اليوم الأحد، المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى الخروج عن صمتها والضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسير أبو حميد.

وقال إننا نعلن تضامننا الكامل مع الأسير أبو حميد الذي يعاني قسوة المرض ومرارة السجن، ويعاني من الإهمال الطبي المتعمد.

وأضاف أن ما يتعرض له الأسير أبو حميد في سجون الاحتلال الصهيوني من إهمال طبي وتجاهل لمعاناته وتدهور لصحته هو جريمة بحق الإنسانية.

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