بالفيديو: إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب نابلس

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية،مساء اليوم الأحد، عن إصابة جندي إسرائيلي، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة ايتمار جنوب شرق نابلس.

وبحسب مؤسسة انقاذ بلا حدود الإسرائيلية: تم نقل الجندي المصاب إلى مستشفى بلينسون لتلقي العلاج.

وقال الصحفي الإسرائيلي ماندي ريزل:" ان رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان تعرض لإطلاق أيضا قبل قليل قرب إيتمار.



واستنفر جيش الاحتلال الإسرائيلي من حاجز عورتا وحوارة إلى مستوطنة ايتمار بعد عملية إطلاق النار.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "وردت أنباء عن عملية إطلاق نار قرب مستوطنة إيتمار جنوب نابلس، والتفاصيل قيد الفحص.

يتبع..