فيديو: مانشستر سيتي يسحق يونايتد في "البريميرليغ"

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة (6-3) في الديربي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل هالاند 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 34 و37 و64، فيما أحرز فودين "هاتريك" هو الآخر في الدقائق 8 و44 و73.

أما أهداف مانشستر يونايتد الثلاثة فأحرزها البرازيلي أنتوني وأنتوني مارسيال (هدفان) في الدقائق 56 و84 و90 على الترتيب.

وبات هالاند هو أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل هاتريك في 3 مباريات متتالية على ملعبه.

ورصدت عدسات الكاميرات جماهير مانشستر يونايتد وهي تغادر مدرجات الملعب قبل نهاية الشوط الأول، حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم السيتي 4-0.

Manchester United fans have had enough already as they exit the stadium before half-time. ???? pic.twitter.com/gfMWBk9YAq