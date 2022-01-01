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"مراقب الدولة": الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا لتعزيز قواته في الضفة.. والأخير يرد

الأحد 02 أكتوبر 2022 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مراقب الدولة": الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا لتعزيز قواته في الضفة.. والأخير يرد



القدس المحتلة/سما/

قال ما يسمى مراقب الدولة متانياهو انغلمان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس مستعدا بما فيه الكفاية من الناحية اللوجستية لتعزيز قواته في الضفة الغربية.جاء ذلك وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" مساء اليوم الأحد.


وفي اعقاب زيارة فجائية قام بها قبل شهرين في قاعدة لواء كفير في غور الاردن والثكنة العسكرية يكير في الضفة قرر انغلمان كتابة تقرير على جناح السرعة لان المعطيات بشان الظروف المعيشية للجنود مقلقة للغاية .


وورد في التقرير انه ما من سبب يدعو الى عدم تلقي جنود الاحتياط في الاسبوع الاول من وصولهم الى القاعدة طعاما كما يجب . واشار الى ان معاملة الضباط لهم ليست على المستوى المطلوب.

وردا على تقرير مراقب الدولة قال المتحدث باسم جيش الاحتلال  "الجيش الإسرائيلي سيعزز الضفة الغربية بعدد كبير من الكتائب المقاتلة والوسائل التكنولوجية "

ووفق اذاعة الجيش الإسرائيلي أضاف المتحدث :" أوجه القصور التي تم العثور عليها لا تضر بالكفاءة التشغيلية ، وقد تمت معالجة بعض نتائج التقرير - ويتم معالجة الباقي "
 


وفي الميدان تقوم قوات معززة من جيش الاحتلال في هذه الساعة بأعمال تمشيط في قرية سالم شرقي نابلس، بحثا عن المقاومين الذين أطلقوا النار منها على حافلة وسيارة أجرة على الطريق الواصل بين إيتمار وإيلون موريه صباح اليوم .

وقد أصيب من جراء ذلك سائق السيارة بجروح طفيفة . وتبنى تنظيم "عرين الأسود" في نابلس المسؤولية عن العملية.

#مراقب الدولة #الجيش الاسرائيلي #الضفة الغربية

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