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"حماس" تعزي إندونيسيا بضحايا أحداث كرة القدم

الأحد 02 أكتوبر 2022 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تعزي إندونيسيا بضحايا أحداث كرة القدم



غزة/سما/

بعثت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جمهورية إندونيسيا الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً، بخالص التعازي والمواساة في الأحداث المؤسفة، التي وقعت بعد مباراة لكرة القدم، بمدينة مالانغ شرق جزيرة جاوة بإندونيسيا، وخلّفت عدداً من الضحايا والمصابين.

وأعربت الحركة في تصريح صحفي الأحد، عن تضامنها مع أهالي الضحايا والجرحى، ومع الشعب الإندونيسي الشقيق في هذا المصاب الأليم.

ودعت الله أنَّ يمنّ عليهم بجميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ إندونيسيا الشقيقة وشعبها العزيز من كلّ مكروه وسوء، سائلة الله تعالى الرَّحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

 
 
 
#حماس #اندونيسيا #كرة القدم

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