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السعودية تسمح بعبور الشاحنات المحملة بالحجر الفلسطيني بحاويات مفتوحة

الأحد 02 أكتوبر 2022 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تسمح بعبور الشاحنات المحملة بالحجر الفلسطيني بحاويات مفتوحة



رام الله/سما/

- قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، سمحت بعبور الشاحنات المحملة بالحجر الفلسطيني بحاويات مفتوحة الجوانب، بعد اتمام الاجراءات الجمركية المتبعة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، انه كان هناك قرار سعودي يقضي بمنع عبور أي ارسالية (عبور او ترانزيت) ليست محملة داخل حاويات محكمة الغلق، باستثناء البضائع التي يتعذر وضعها في حاويات.

وأشار إلى انه وبعد متابعات مع الجانب السعودي تم التوافق على استثناء الحاويات المحملة بالحجر الفلسطيني من هذا القرار، لتعذر نقلها بحاويات مغلقة.

#السعودية #الحجر الفلسطيني

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