محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسير عواودة

القدس المحتلة/سما/

مددت محكمة الاحتلال مساء اليوم الأحد، اعتقال الأسير خليل عواودة ليوم غد الاثنين.

وقال المحامي خالد زبارقة، إن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال الأسير خليل عواودة ليوم غد، ولم يقدم بحقه لائحة اتهام.

وفي السياق، قال ذوو عواودة، إن المحكمة قررت تأجيل جلسة الأسير خليل عواودة ليوم غد الاثنين، للبت في تهمة استخدامه هاتفا نقالا استخدمه للتواصل مع عائلته أثناء نقلة من المستشفى لعيادة سجن الرملة.

وكان من المقرر، أن يفرج عنه الأسير عواودة اليوم، بموجب اتفاق بينه وبين إدارة السجن بعد أن أضرب عن الطعام لأكثر من ٦ أشهر.

وفي 31 أغسطس من العام الجاري، علق الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، إضرابه الذي استمر 172 يوماً بعد اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال.

وأضرب الأسير "عواودة" (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل، عن الطعام لمدة 172 يومًا؛ رفضاً لاعتقاله الإداري، علماً أن قوات الاحتلال اعتقلته في 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، وحوّلَ للاعتقال الإداري دون أن توجه له لائحة اتهام.

وانضم "عواودة" لقائمة طويلة سبقته، تضم مئات الأسرى الإداريين الذين اختاروا معركة الأمعاء الخاوية لانتزاع حريتهم، فضّلوا سماع قرقعة أمعائهم بكرامة على الانحناء أمام السجان لتناول "مجاش" الطعام من طاقة الزنزانة.