  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

حزب لابيد يرد على انتقادات نتنياهو بخصوص ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

الأحد 02 أكتوبر 2022 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب لابيد يرد على انتقادات نتنياهو بخصوص ترسيم الحدود البحرية مع لبنان



القدس المحتلة/سما/

ردّ حزب "يش عتيد" الذي يترأسه رئيس الحكومة يائير لابيد، على انتقادات رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، بخصوص مسودة اتفاق توسّطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
 
وقال حزب "يش عتيد"، في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "إن رئيس المعارضة يواصل الكذب وإنتاج مقاطع فيديو غير متصلة بالواقع".
 
وأضاف البيان، أن" هذا يأتي بينما يهتم رئيس الحكومة يائير لابيد بأقل تهديد يضر بمصالح مواطني إسرائيل، أما نتنياهو فلا يهتم بالإضرار التي قد تلحق بالأمن القومي والاقتصاد". 
 
وتابع يقول: "بيبي، نعلم إنك محبط من معرفة أن بن غفير سيكون أقوى رجل في حكومتك وأنك غير مهتم بالضرر الذي ستسببه أكاذيبك لمواطني إسرائيل".
 
وكان نتنياهو في وقت سابق، قال" إن لبيد استسلم بشكل مخجل لتهديدات نصر الله. إنه يمنح حزب الله أرضًا ذات سيادة في البلاد بخزان غاز ضخم، دون مناقشة في الكنيست وبدون استفتاء. لا تفويض للبيد بمنح أصول الدولة لدولة معادية".
 
وفي ذات السياق، رد وزير الجيش بيني غانتس على انتقادات زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بشأن الاتفاق الناشئ بشأن الحدود البحرية بين "إسرائيل" ولبنان، وطلب غانتس من نتنياهو ألا يتدخل، واتهمه بالانقياد للاعتبارات السياسية غير المسؤولة.
 
وأضاف غانتس أنهم سيواصلون الاهتمام بالمصالح السياسية والأمنية والاقتصادية لإسرائيل بمسؤولية ومهنية.

#لابيد #نتنياهو #لبنان

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: أبو رعد خازم أصبح أكثر شعبية من أبو عبيدة (فيديو)

إعلام إسرائيلي يعلق على خطاب نصر الله حول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

حماس: انفجار الأقصى القادم سيغير شكل المنطقة وقد "أعذر من أنذر"

"واللا": الكشف عن نظام آلي جديد استخدمه الجيش الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على غزة

أسعار صرف العملات

الشاباك يزعم اعتقال خلية لداعش خططت لتنفيذ عمليات كبيرة في اسرائيل

فيديو: المتطرف بن غفير يقتحم حي الشيخ جراح

الأخبار الرئيسية

Screenshot_57

"سيلقى ردا ساحقا".. جنرال إسرائيلي يحذر "نصر الله"

توتر في سجن رامون واعتقال شقيقة أسير بزعم طعن حارسة أمن إسرائيلية

منصور عباس يثير الجدل بعد تصريحاته الأخيرة

لبيد يعلق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وهذا ما قاله ..

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل استشهاد الطفل ريان .. "يعيشون في واقع مُرعب"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية