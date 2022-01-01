"سيلقى ردا ساحقا".. جنرال إسرائيلي يحذر "نصر الله"

القدس المحتلة/سما/

حذر جنرال سابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، من أي عمل هجومي على "إسرائيل"، بأنه سيلقى ردا ساحقا.



وأجرت صحيفة معاريف، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع الجنرال المتقاعد، أليعازر ماروم، القائد السابق لسلاح البحرية الإسرائيلي، حذر من خلالها نصر الله من أنه في حال قيامه بأي عمل هجومي على إسرائيل سيلقى ردا حاسما.



وأوضح الجنرال ماروم أن الجيش الإسرائيلي سيرد بحزم على أي عمل هجومي من قبل حزب الله اللبناني، وأن الحزب لن يتجرأ في الهجوم على إسرائيل، لأنه يعلم أن الجيش الإسرائيلي سيعمل على رد ساحق للحزب داخل الأراضي اللبنانية.

وقبل يومين، طالب قائد سلاح البحرية الإسرائيلية السابق، الجنرال أليعازر ماروم، باغتيال حسن نصر الله​، بدعوى أن الأمين العام لحزب الله أصبح يمثل تهديدا مباشرا لإسرائيل.

ونقلت مونت كارلو عن الجنرال ماروم، أن إسرائيل كانت لديها فرص كثيرة لاغتيال حسن نصر الله لكنها لم تفعل، رافضا الخوض في تفاصيل تلك الفرص، مشيرا إلى أنه لا ينبغي على نصر الله اختبار إسرائيل.



وكان حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، قد أكد، أمس السبت، أن بلاده تواجه أياما حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وجاء هذا في كلمة له بمناسبة الاحتفال بتكريم رجل الدين الشيعي الراحل محمد علي الأمين في بلدة شقرا جنوب لبنان.



وقال الأمين العام لحزب الله: "نحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف وسيتضح خلال الأيام المقبلة ما هو الموقف الذي سيتخذه المسؤولون".

وعبر نصر الله عن أمله في أن "تكون الخواتيم طيبة".



وبدورها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي بشأن الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.



قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إن رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء تدرس مسودة الاتفاق النهائي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مصرحا لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن مسودة الاتفاق النهائي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إيجابية، وأنها تلبي مبدئيا المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير اللاتفاق البحري على الحدود البرية.



وكان الرئيس اللبناني، قد تحدث في وقت سابق، عن انفراجات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقال إن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، وأكد أن هذا الملف أصبح في "خواتيمه السعيدة".