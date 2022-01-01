سلطة الأراضي بغزة تؤكد استمرار العمل بمشروع التسوية

غزة/سما/

أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار عماد الباز على استمرار العمل في مشروع التسوية الشاملة للأراضي غير المسجلة والمعرفة باسم أراضي الحبال والسبع والمالية بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع والتي كانت في بلدية المصدر وسط قطاع غزة.

وقال الباز خلال احتفال نظمته سلطة الأراضي لتكريم المعرفين في بلدية المصدر التي كانت النواة الأولى لمشروع التسوية، إن نسبة الأراضي المسجلة في تلك المنطقة بلغت 70% من اجمالي مساحة أراضي البلدة.

وأشار إلى أن سلطة الأراضي تعمل على تسجيل هذه الأراضي للوصول إلى إنهاء ملف الأراضي غير المسجلة والخروج بنوعين من الأراضي في القطاع أراضي طابو وأراضي حكومية.

من جهته قال رئيس بلدية المصدر أحمد المصدر، "إن هذا المشروع يوثق وجودنا وجذور التواجد الفلسطيني في القطاع".

ووجه المصدر الشكر لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس ورئيس سلطة الأراضي عماد الباز على الأهمية الكبرى التي أولها لإنجاح هذا المشروع الوطني.

وأشار في كلمته إلى أن التسهيلات التي منحتها سلطة الأراضي سواء باختصار الإجراءات كذلك الرسوم المخفضة ساهمت بشكل كبير في إنجاح المشروع ودفعت المواطنين الى الاقبال غير المسبوق على تسجيل أراضيهم.

وبدوره قال رئيس بلدية المغازي حاتم الغمري، "إن مشروع التسوية هو من المشاريع الريادية التي نفذت ويساعد بشكل كبير في حل إشكاليات الملكيات ويعمل على تجاوز كل المعيقات والصعوبات التي تواجه البلديات لا سيما في مشاريع الافراز التي تنفذها البلديات".