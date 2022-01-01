غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة يوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين.

وقالت الهيئة في بيان ، "إن السفر غدًا سيكون للحافلتين: التاسعة، والعاشرة من الكشف رقم (2022/33)".

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وأضافت أن السفر سيشمل الحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/38).

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ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، وأنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وشددت على أنه "لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه"

ونوهت الهيئة لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وذكرت أنه للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط اضغط هنا

http://‏https://eservice.moi.gov.ps/