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منصور عباس يثير الجدل بعد تصريحاته الأخيرة

الأحد 02 أكتوبر 2022 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور عباس يثير الجدل بعد تصريحاته الأخيرة



القدس المحتلة/سما/

أدلى النائب في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس بتصريحات للقناة 12 العبرية أثارت الجدل بين النشطاء والأحزاب السياسية في أراضي48 حول قبوله باليمين المتطرف الإسرائيلي كما هو وعدم موافقته لبعض مواقف الشيخ يوسف القرضاوي الذي وافته المنية قبل أيام.

وقال النائب في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة الموحدة إنه يتقبل "المجتمع اليهودي" كما هو ولا يريد تغييره أبدًا بما فيه اليمين المتطرف.

كما صرّح عباس أن الحركة الإسلامية لا تتوافق مع الشيخ يوسف القرضاوي ببعض المواقف، قائلًا، "بيان التعزية من الحركة الإسلامية والموحدة بوفاة الشيخ القرضاوي لا يعني أننا نوافق مع مواقفه الدينية، ونحن ضد العمليات الإرهابية".

وقال النائب منصور عباس في بيان له بعد انتهاء الحوار، "قلت إن الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله هو مرجعية فقهية عليا في العالم الإسلامي، ولكننا لا نوافقه في بعض المواقف السياسية، التي نأخذها في الداخل عن مرجعيتنا الفقهية التي تصدر عنها المواقف الفقهية الخاصة بظروفنا وأوضاعنا".

وتابع، "ومن جهة أخرى فقد أكدت أيضًا أنني أقبل بالمجتمع اليهودي، حتى لو لم أتفق معه، لأني أريد من المجتمع اليهودي أن يتقبّل المجتمع العربي كما هو حتى لو لم يتفق معه، والتغيير الذي نبحث عنه لا ينجح إلا إذا كان متبادلاً من المجتمعين من خلال التعارف والحوار".

#منصور عباس

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