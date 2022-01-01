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أبو سيف يبحث مع وزيرة الثقافة المكسيكية تعزيز التعاون

الأحد 02 أكتوبر 2022 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو سيف يبحث مع وزيرة الثقافة المكسيكية تعزيز التعاون



رام الله/سما/

بحث وزير الثقافة عاطف أبو سيف، مع وزيرة الثقافة المكسيكية اليخاندرا فراوستو، التعاون الثقافي المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه في القطاعات الثقافية المشتركة، وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين.

وأشار أبو سيف خلال اللقاء الذي حضره، سفير فلسطين محمد سعدات، والوكيل المساعد لوزارة الثقافة ماهر أبو ريدة، إلى العلاقات التاريخية القائمة على التضامن والمناصرة بين البلدين، ما يتطلب تدخلات ثقافية لتعميق هذه العلاقة.

وأكد سعي فلسطين إلى تعميق علاقاتها الثقافية مع العالم الخارجي للدور الذي تقوم فيه الثقافة والأعمال الأدبية والفنية والموجودات التراثية في تبيان الرواية الفلسطينية.

والتقى أبو سيف مجموعة من الفعاليات الثقافية والسياسية في المكسيك، شملت رئيس وأعضاء لجنة الصداقة المكسيكية الفلسطينية في البرلمان المكسيكي النائب موريشيو بريتو، ورئيس لجنة الثقافة في البرلمان ماوريسيو بريتو، وسكرتيرة لجنة العلاقات الخارجية أماليا قارسيا، والنائبة إستر مارتينيز، وإنيس باراهوارس عضو في اللجنة الثقافية لمجلس النواب.

كما التقى مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ برئاسة نائبة رئيس مجلس الشيوخ آنا ليليا ريفيرا، ورئيسة لجنة العلاقات الخارجية (إفريقيا وآسيا) كورا سيسيليا، وخوسي نارو سكرتير هيئة رئاسة مجلس الشيوخ، وناقش معهم اعتراف المكسيك كدولة عانت من الاستعمار، بدولة فلسطين وتنحاز للحق وللإنسانية.

واستمع أبو سيف، من رئيس المعهد الوطني للأنثروبولجي والتاريخ دييجو بريتو إلى تجربة بلاده في حماية الرواية الوطنية والخطوات والتدابير التي تم اتخاذها لحماية السرديات الأصلانية في المكسيك، ومديرة المؤسسة الوطنية للآداب والفنون لوتشيا خامينيز، ومديرة المعهد الوطني لتعزيز الصناعات اليدوية إيما يانس، وبحث سبل التعاون المشترك في تبادل الخبرات والنشاطات في المجالات المعنية.

#عاطف أبو سيف #تعزيز التعاون #المكسيك

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