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صبيحات: 165 شهيدا منذ مطلع العام

الأحد 02 أكتوبر 2022 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
صبيحات: 165 شهيدا منذ مطلع العام



رام الله/سما/

 قال التجمع الوطني لأُسر شهداء فلسطين، اليوم الأحد، إن عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري وصل إلى 165 شهيدا في جميع محافظات الوطن.

وبين الأمين العام للتجمع محمد صبيحات، في بيان للتجمع، أن عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ 1 تموز حتى يوم أمس، بلغ 88 شهيداً، ليصل العدد الإجمالي للشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 165 شهيدا وشهيدة، من بينهم 45 شهيدا من محافظة جنين، و68 من محافظات الضفة الأخرى (بما فيها القدس)، و52 من محافظات غزة الخمس (خلال العدوان الإسرائيلي على محافظات غزة في شهر آب الماضي).

ولفت إلى أن عدد الشهداء خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يزيد بشهيد واحد، على عدد الشهداء خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وبيَّن صبيحات أن هناك ارتفاعا بنسبة 66 % بعدد الشهداء، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، التي ارتقى خلالها 99 شهيدا، فيما كان ارتقى خلال عام 2021، 116 شهيدا.

وأوضح أن عدد الشهداء الأطفال بلغ هذا العام 34 شهيدا، أي ما يعادل 21% من إجمالي عدد الشهداء تقريبا، إلى جانب 14 شهيدة أُنثى، ما يعني أن نسبة الشهداء الأطفال والشهيدات الإناث من بين العدد الإجمالي للشهداء، بلغت حوالي 30 %.

وقال صبيحات: إن عدد الشهداء خلال آخر سبع سنوات، أي منذ تاريخ 3/10/2015 وحتى هذا اليوم، بلغ 1127 شهيدا، من بينهم 229 طفلا، أي ما نسبته 20 ونصف بالمئة من إجمالي عدد الشهداء، إلى جانب 71 شهيدة أنثى، ما يعني أن نسبة الشهداء الأطفال والشهيدات الإناث، تُقارب 26 % من مجمل الشهداء.

#الشهداء #شهداء فلسطين

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