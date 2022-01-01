النقد: تراجع مؤشر دورة الأعمال في أيلول الماضي

رام الله / سما /

قالت سلطة النقد، اليوم الأحد، إن مؤشرها لدورة الأعمال تراجع في أيلول الماضي، متأثرا بتراجعه في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأظهر تقرير سلطة النقد الشهري حول دورة الأعمال، تراجع المؤشر الكلي إلى -5.0 نقطة، مقارنة مع 0.2 نقطة في شهر آب الماضي.

ففي الضفة، انخفض المؤشر الكلي من 3.8 نقطة في آب إلى -1.7 في أيلول، نتيجة لتراجع مؤشر الإنشاءات (من 0.5 إلى -4.1)، ومؤشر الصناعة (من 4.9 إلى 2.0)، في مقابل ارتفاع مؤشر التجارة (من -4.7 إلى -2.0)، فيما استقر مؤشر الزراعة عند 1.3 نقطة، إضافة إلى استقرار مؤشر النقل والتخزين عند 0.5 نقطة، وكذلك مؤشر الطاقة المتجددة عند 0.5 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.1 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة بانخفاض مستويات الإنتاج، إلى جانب انخفاض في المبيعات وحجم المخزون، وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت سلبية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر المقبلة.

وكذلك، تراجع المؤشر الكلي في قطاع غزة من -18.7 نقطة في آب إلى –21.8 في أيلول، إذ انخفض مؤشر قطاع الزراعة (من 0.0 إلى -2.4)، وانخفض مؤشر التجارة (من -7.3 إلى -9)، وانخفض أيضا مؤشر الإنشاءات (من –7.5 إلى -8.8)، فيما ارتفع مؤشر الصناعة (من -1.7 إلى -0.3)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.0 إلى 0.8). في حين استقر مؤشر الطاقة المتجددة عند -2.1 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.0 نقطة.