الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل في مسافر يطا جنوب الخليل

الخليل / سما /

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اخطارات لهدم ثمانية منازل في قريتي الديرات وارفاعية بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الديرات واخطرت بهدم أربعة منازل، ثلاثة منها مأهولة تعود لكل من: فايز محمد جبرين العدرة، وبشير سامي العدرة، وسامي رسمي العدرة، ورابع قيد الانشاء يعود للمواطن حمزة محمد جبرين العدرة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية ارفاعية وسلمت اخطارات بهدم اربعة منازل مأهولة وقامت بتصوريها.

وقال العمور، إن هناك استهدافا واضحا ومتواصلا لكافة التجمعات والقرى في مسافر يطا، وذلك للسيطرة على المزيد من الأراضي لصالح الاستيطان.