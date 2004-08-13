هيئة الأسرى: الأسير وائل نعيرات يعاني ظروفا صحية صعبة

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير وائل نعيرات من بلدة ميثلون بمحافظة جنين، يعاني ظروفا صحية صعبة داخل زنازين العزل في معتقل "رامون".

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأحد، نقلا عن محامي الهيئة فواز شلودي، أن الأسير نعيرات يشتكي من خدران بأطراف القدمين واليدين، ومن عدم وضوح بالرؤية، وتساقط بالشعر، نتيجة معاناته من مرض السكري، وعلى إثر ذلك تقدم بطلب من عيادة المعتقل لإجراء فحص شامل، إلا أنها رفضته وتتعمد إهماله طبياً.

وبينت أن الأسير خاض قبل اسبوعين اضرابا مفتوح عن الطعام لخمسة أيام لأن ادارة السجن ترفض تزويده بشرائح فحص لجهاز السكري، ولا تكترث لوضعه أبدا.

يذكر أن الأسير نعيرات معتقل منذ 13-8-2004، ومحكوم بالسجن 25 عاما، وأصيب بالرصاص المباشر في رأسه لحظة اعتقاله، وتوفي والده عام 2014، وحرمه الاحتلال من وداعه.