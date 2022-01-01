مقابل مكافآت مالية.. جماعات الهيكل تدعو للنفخ بالبوق وادخال قرابين للاقصى

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلامية عبرية، أن ما تسمى "جماعات الهيكل"، رصدت مكافآت مالية لكل مستوطن ينفخ البوق، ويُدخل القرابين النباتية إلى المسجد الأقصى في ما يسمى بـ "عيد العُرش" العبري الأسبوع المقبل.

ونقلت القناة السابعة العبرية، اليوم الأحد، عن "جماعات الهيكل" المتطرفة عرضها مكافأة بقيمة 500 شيكل (140 دولارا) لكل مستوطن يتمكن من نفخ البوق أو إدخال القرابين للمسجد الأقصى، طوال أيام عيد العُرش، خلال الفترة الممتدة من 10-17 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

ودعت الجماعات المستوطنين إلى أكبر اقتحام للمسجد الأقصى، والاحتشاد بعائلاتهم وأطفالهم، وحددت ذروة عدوانها القادم على المسجد لتكون يوم الثلاثاء الموافق 11 تشرين أول/أكتوبر الجاري بمناسبة "عيد العرش".

واعتبرت "أن مثل هذا الاقتحام فرصة لا تتكرر إلا مرة كل سبع سنوات".

و"القرابين النباتية"، أغصان الصفصاف وسعف النخيل وثمار الحمضيات، يتم إدخالها للأقصى لتقدم "قربانًا إلى روح الرب"، باعتبارها "تحل في الهيكل" وفق اعتقادهم المزعوم الذي تقوم عليه "العبادة القربانية"، وهي خطوات للزعم بأن "الأقصى هو الهيكل المزعوم الذي تحل فيه روح الرب".