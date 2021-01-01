  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

بسبب 20 دينار.. شاب ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة

الأحد 02 أكتوبر 2022 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب 20 دينار.. شاب ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة



وكالات / سما /

ارتكب شخص جريمة قتل بشعة بحق آخر حيث قام بإسقاط طوبة إسمنتية على رأسه؛ لأنه طلب منه إعادة 20 دينارا له.

وفي التفاصيل فقد ذهب المجني عليه إلى العمارة التي يسكنها المتهم في شهر تشرين الأول عام 2021، إلا أنه لم يجد المتهم موجودا في سكنه، فاتصل به عبر الهاتف وطالبه باسترداد 20 ديناراً، وفق (سواليف).

وعندما عاد المتهم إلى منزله بعد انتهاء المكالمة بخمس دقائق، وجد المغدور أمام بيته، فاشتبكا بالأيدي، ثم فرّ المتهم إلى سطح الطابق الثالث من البناية التي يسكنها، وقد حمل المتهم طوبة إسمنيتة، وأسقطها من السطح باتجاه المغدور أسفل العمارة، فأصابته برأسه.

ونقلت كوادر الإسعاف المغدور إلى المستشفى، وبقي في غرفة العناية الحثيثة مدة 4 أيام حتى فارق الحياة.

#شاب #جريمة

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: أبو رعد خازم أصبح أكثر شعبية من أبو عبيدة (فيديو)

إعلام إسرائيلي يعلق على خطاب نصر الله حول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

حماس: انفجار الأقصى القادم سيغير شكل المنطقة وقد "أعذر من أنذر"

جنرال إسرائيلي: 4 خطوات أساسية مطلوب القيام بها في الساحة الفلسطينية

"واللا": الكشف عن نظام آلي جديد استخدمه الجيش الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على غزة

أسعار صرف العملات

الشاباك يزعم اعتقال خلية لداعش خططت لتنفيذ عمليات كبيرة في اسرائيل

الأخبار الرئيسية

لبيد يعلق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وهذا ما قاله ..

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل استشهاد الطفل ريان .. "يعيشون في واقع مُرعب"

الشاباك يزعم اعتقال خلية لداعش خططت لتنفيذ عمليات كبيرة في اسرائيل

hecr2fiz-1664658874

الإدارة الأمريكية توجه تحذيرا لنتنياهو بشأن المتطرف بن غفير

4cb2cd32fb1b5152ee7f7f5b842eddf6

اصابة مستوطن في اطلاق نار نحو حافلة شرق نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية