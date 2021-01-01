بسبب 20 دينار.. شاب ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة

وكالات / سما /

ارتكب شخص جريمة قتل بشعة بحق آخر حيث قام بإسقاط طوبة إسمنتية على رأسه؛ لأنه طلب منه إعادة 20 دينارا له.

وفي التفاصيل فقد ذهب المجني عليه إلى العمارة التي يسكنها المتهم في شهر تشرين الأول عام 2021، إلا أنه لم يجد المتهم موجودا في سكنه، فاتصل به عبر الهاتف وطالبه باسترداد 20 ديناراً، وفق (سواليف).

وعندما عاد المتهم إلى منزله بعد انتهاء المكالمة بخمس دقائق، وجد المغدور أمام بيته، فاشتبكا بالأيدي، ثم فرّ المتهم إلى سطح الطابق الثالث من البناية التي يسكنها، وقد حمل المتهم طوبة إسمنيتة، وأسقطها من السطح باتجاه المغدور أسفل العمارة، فأصابته برأسه.

ونقلت كوادر الإسعاف المغدور إلى المستشفى، وبقي في غرفة العناية الحثيثة مدة 4 أيام حتى فارق الحياة.