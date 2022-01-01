فيتامينات وأدوية قد تؤثر على كليتك .. تفاصيل

وكالات / سما /

الكليتان من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان وتتأثر بعوامل كثيرة منها كثرة الفيتامينات والأدوية التي تؤثر بالسلب على صحة الكلى ووظيفتها ويمكن أن يكون لها آثار خطيرة على وظائف الكلى.

وحسب ما ذكره موقع health يمكن لطبيبك فقط إجراء الاختبارات لتحديد ما إذا كانت كليتيك بصحة جيدة ومع ذلك ، هناك بعض المشاكل الصحية التي تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى.

الحالات الصحية التي تتطلب فحوصات الكلى

إذا كنت تعاني من إحدى هذه الحالات الصحية ، أو إذا كان لديك أو لدى عائلتك تاريخ من مشاكل الكلى ، فمن المهم أن يتم فحص كليتيك مرة واحدة في العام:

- داء السكري.

- ضغط دم مرتفع.

- مرض قلبي.

- البدانة.

- دهون عالية بالجسم.

لكن حتى إذا لم يكن لديك أي عوامل خطر ، فإن الفحص السنوي مع فحص ضغط الدم هي الطريقة الوحيدة للحصول على صورة واضحة لوظائف الكلى ، يمكن أن تؤثر الأدوية والمكملات التالية على وظائف الكلى:-

- مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية هي أدوية فعالة جدًا لمشاكل طبية متعددة لكن تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية يمكن أن يؤثر على الكلى ، ويمكن أن يسبب ضررًا ، خاصةً إذا كنت تتناول أيضًا مدرات البول ("حبوب الماء") أو مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين.

تشمل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسبرين ، ويمكن أن يؤدي استخدام بعض الأدوية مع الكافيين إلى زيادة الإضرار بكليتيك.

-المضادات الحيوية

يتم إزالة بعض المضادات الحيوية من الجسم عن طريق الكلى ، لذا فإن تناولها قد يزيد من الضغط على كليتيك.

يمكن أن يؤدي استخدام المضادات الحيوية على المدى الطويل إلى إصابة كليتيك ، حتى لو كنت بصحة جيدة وبالنسبة للأشخاص الذين لا تعمل الكلى لديهم بنسبة 100٪ في البداية ، يمكن أن تتراكم المضادات الحيوية في الجسم وتسبب الضرر.

على الرغم من ذلك ، من المهم أن تضع في اعتبارك أنه يمكن استخدام المضادات الحيوية بأمان إذا لزم الأمر طالما يتم تعديل الجرعة وفقًا لمستوى وظائف الكلى في الجسم.

- المكملات الغذائية

ترتبط بعض الأعشاب أو المكملات الغذائية بإصابة الكلى ، حتى بين الأشخاص الأصحاء مع وجود هذه المجموعة المتنوعة من المكملات الغذائية ، فإن أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان المكمل الغذائي آمنًا هو أن تطلب من طبيبك مراجعة جميع المكونات.

لا يتم تنظيم المكملات الغذائية من قبل إدارة الغذاء والدواء كأدوية ولكن كغذاء نظرًا لأن جميع المكونات قد لا تكون مدرجة على الملصق ويمكن أن تتداخل مع الأدوية الموصوفة التي تتناولها ، فاستشر طبيبك قبل تناول المكملات الغذائية.

من الجدير بالذكر أن الباحثين وجدوا أن المرضى في كثير من الأحيان لا يخبرون أطبائهم عن المكملات الغذائية التي يتناولونها القيام بذلك قد يعرضك لخطر الإصابة والتفاعلات الدوائية.

إذا كان لديك بالفعل ضعف في وظائف الكلى أو كنت معرضًا لخطر الإصابة بأمراض الكلى ، فمن الأفضل عدم تناول المكملات الغذائية أو جرعات الفيتامينات فوق البدل اليومي الموصى به.