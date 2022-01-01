أبو بكر يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الزبيدي

رام الله / سما /

حمل رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري أبو بكر، حكومة الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير القائد زكريا الزبيدي، الذي تمارس بحقه جريمة بشعة لا اخلاقية ولا انسانية، مبنية على أسس انتقامية عنصرية.

وأوضح أبو بكر في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن محامي الهيئة معتز شقيرات زار الأسير الزبيدي الخميس الماضي، وبين أنه لا يزال يحتجز في زنازين عزل ريمون بظروف صحية وحياتية معقدة، حيث يقضي غالبية ساعات يومه وهو مكبل اليدين للخلف، ما سبب له آلاما وأوجاعا كبيرة، إضافة إلى اجباره على التفتيش العاري بسبب وجود شظايا أعيرة نارية في ساقه جراء اصابة سابقة، وتصدر ماكينة التفتيش أصوات رنين نتيجة ذلك.

وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري لإنهاء معاناة الأسير الزبيدي، والذي يدار ملفه بشكل كامل من قبل جهاز المخابرات الاسرائيلي.