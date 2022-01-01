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عقوبات مالية على فريق الصداقة في دوري الممتازة

الأحد 02 أكتوبر 2022 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات مالية على فريق الصداقة في دوري الممتازة



غزة / سما /

أعلن نادي الصداقة, تجميد صرف الدفعات المالية للاعبيه عن شهر سبتمبر الماضي, بعد العروض المتواضعة للفريق في دوري الدرجة الممتازة.

وقرر نادي الصداقة, فرض عقوبات مالية على الفريق, بسبب عدم تحقيقه أي انتصار حتى الآن في الدوري, بعد مرور 4 جولات.

واكتفى الصداقة بـ3 تعادلات مع كل من غزة الرياضي (0-0), واتحاد خانيونس (3-3), والهلال (0-0) تواليا, مقابل خسارة وحيدة أمام خدمات رفح (1-3), ما جعله يتواجد في المركز التاسع بـ3 نقاط.

وشدد النادي على أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الإجراءات, التي من شأنها أن تضبط الفريق لإعادته لمكانه الصحيح بين الكبار.

#الصداقة #عقوبات مالية #دوري الممتازة

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