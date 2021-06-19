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الجنايات الكبرى بغزّة تُصدر حكمًا بالسجن المؤبد بحق مُدان بالقتل

الأحد 02 أكتوبر 2022 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجنايات الكبرى بغزّة تُصدر حكمًا بالسجن المؤبد بحق مُدان بالقتل



غزة/ سما /

حكمت هيئة الجنايات الكبرى بغزّة، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد على المتهم "أ،ص" مُدان بتهمة القتل قصدًا بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل بلال رباح البيطار، وحمل سلاح دون ترخيص من نوع "نورينكو".

وجاء ذلك الحكم استنادًا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، بناءً على أدلة الإثبات.

وكان المتهم قتل المجني عليه بتاريخ 19/6/2021م بقصد منه وبتخطيط مسبق عبر إعداد العدة وتجهيز وتذخير السلاح المستخدم في الواقعة، وبسبق إصرار وتصميم منه على إزهاق روحه، وقام بإطلاق عدد سبعة أعيرة نارية على أنحاء مختلفة في جسد المجني عليه، ثلاثة في منطقة الرأس من مسافة مترين.

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