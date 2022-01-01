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الفلسطيني محمد عطا الله ثالثا في بطولة كأس آسيا للترياثلون في العقبة

الأحد 02 أكتوبر 2022 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفلسطيني محمد عطا الله ثالثا في بطولة كأس آسيا للترياثلون في العقبة



غزة / سما /

حصل لاعب منتخب فلسطين محمد عطا الله، اليوم السبت، على المركز الثالث في بطولة كأس آسيا للترياثلون التي نظمت في العقبة.

وشارك البطل عطا الله في سباق الدواثلون "السبرنت" فئة فوق 30 سنة بعد أن حقق زمناً جديداً في البطولة في جميع مراحل السباق لكافة الفئات العمرية، والتي شارك فيها أكثر من اربعين لاعباً لمسافة 5 كم جري، و20 كم دراجات، و2.5 كم جري.

وقال عضو الاتحاد ومسؤول اللجنة الفنية راشد المصري، إن مشاركة عطا الله تأتي ضمن خطة الاتحاد في المتابعة المستمرة لعناصر المنتخب، مشيرا إلى أن تتويجه بالبرونزية جاء في ظل ظروف صعبة، ونقص الامكانات المادية واللوجستية، حيث خضع لبرنامج تدريبي متواصل لمدة شهرين قبل مشاركته بالبطولة تحت إشراف المدرب حسن موسى.

يشار إلى أن 200 متسابقا ومتسابقة من أبطال الدول الآسيوية والأوروبية قد شاركوا في البطولة، من: اليابان، والأردن، والبحرين، وفلسطين، والعراق، والسعودية، ومصر، ولبنان، وكازاخستان، وبولندا، والتشيك، وروسيا، وأميركا، وكندا، وسلوفاكيا، وغيرها من الدول الآسيوية.

والترايثلون لعبة مكونة من 3 رياضات، "السباحة وركوب الدراجات، والجري"، وجميعها ألعاب أولمبية، ويقوم اللاعبون في هذه الرياضة بالسباحة لمسافة 1.5 كيلو متر، ثم ركوب دراجات والسير بها لمسافة 40 كيلو متر، ثم الركض والجري بمسافة 10 كيلو متر حيث يفوز الشخص عند إنهاء السباقات خلال ساعة و50 دقيقة.

ويتم توقيت السباق الثلاثي في خمسة أقسام متتالية، الوقت الأول من بداية السباحة إلى بداية الانتقال الأول أي وقت السباحة، ومن بداية الانتقال الأول إلى نهاية الانتقال الأول (وقت T1)، ثم الوقت الثالث من بداية ركوب الدراجات إلى نهاية ساق الدراجات (وقت ركوب الدراجات)، والوقت الرابع من بداية الانتقال الثاني إلى نهاية الانتقال الثاني (وقت T2)، أخيرًا من بداية السباق إلى نهاية السباق، وفى ذلك الوقت يتم الانتهاء من السباق الثلاثي.

#محمد عطا الله #الترياثلون #العقبة #كأس آسيا للترياثلون #فلسطين

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