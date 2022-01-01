أنشيلوتي: فالفيردي سيصبح أفضل من جيرارد

أكال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بالمديح على نجمه الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، مشيراً إلى أنه يمكنه التفوق على ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومدرب أستون فيلا الحالي.

وشبّه الكثيرين فالفيردي بستيفن جيرارد الذي يعد أحد أفضل لاعبي خط الوسط خلال العقدين الماضين، وذلك لأنه يملك الكثير من الخصائص التي كان يمتاز بها النجم الإنجليزي، مثل السرعة وقوة التسديدة والقوة البدنية.

وقال كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عندما تم سؤاله عن مقارنة فالفيردي بجيرارد “أوافق، من الجيد مقارنة فالفيردي به، إنه يملك كل شيء للوصول إلى مستوى جيرارد بل وأكثر”.

وأوضح المدرب الإيطالي أنه سيتبع نظام المداورة بين اللاعبين خلال شهر أكتوبر الحالي، والذي سيخوض فيه الفريق 9 مباريات في بطولتي الليجا ودوري أبطال أوروبا، بمعدل مباراة كل 3 أيام تقريبا.

وأردف قائلاً “إنها فترة مهمة، لدينا العديد من المباريات في وقت قصير. المداورة بين اللاعبين ستكون مهمة، لأننا سنلعب كل 3 أيام. الجميع سيقدم الإضافة ويظهر جودته والتزامه”.