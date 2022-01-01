فيديو.. ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز شاق على مايوركا

قاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه، برشلونة، لتحقيق فوزاً شاقاً على حساب ريال مايوركا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، لحساب منافسات الدوري الإسباني.

واستكمل برشلونة مشواره في الليجا بعد فترة التوقف الدولي، وحل ضيفاً ثقيلاً على مايوركا في ملعب إيبيرو ستار لخوض مباراة الأسبوع السابع من مسابقة الليجا، التي يتصدر جدول ترتيبها فريق ريال مدريد، حامل اللقب.

حاول برشلونة فرض سيطرته على المباراة منذ صافرة البداية، من خلال تسجيل هدفاً مبكراً، لينتظر رجال تشافي هيرنانديز وصول الدقيقة 20 لافتتاح باب التسجيل عن طريق ليفاندوفسكي.

وسعى الفريق الكتالوني لتأمين الانتصار بهدف ثان خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، لكن المحاولات لم تكن دقيقة بما يكفي لهز الشباك في مناسبة ثانية.

وعقب الاستراحة، جدد برشلونة محاولاته على المرمى، وسط بعض الهجمات لمايوركا الذي كان يريد خطف هدف التعادل، لكن الوقت لم يسعف أي من الفريقين لتسجيل هدفاً في الفترة الثانية.

وبهذا الفوز يخطف برشلونة صدارة جدول الترتيب، بشكل مؤقت، بعدما رفع نقاطه للرقم 19، في حين توقف رصيد مايوركا عند 8 نقاط في المرتبة العاشرة.