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فيديو.. قطار باريس يدهس نيس في الدوري الفرنسي

الأحد 02 أكتوبر 2022 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. قطار باريس يدهس نيس في الدوري الفرنسي



وكالات / سما /

دهس قطار باريس سان جيرمان فريق نيس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في ملعب بارك دي برانس، مساء أمس السبت، لحساب مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الفرنسي.

ليونيل ميسي قاد هجمة لمصلحة الفريق الباريسي، تعرض خلالها لإعاقة واضحة وتحصل على ركلة حرة مباشرة، ليسددها ميسي بنفسه بلمسة جمالية، اكتفى حارس نيس بالنظر إليها داخل الشباك، ليتقدم أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 28.

ونجح الفريق الضيف في معرفة طريق الشباك بعدما سجل هدف التعادل بعد دقيقتين فقط من الاستراحة، من توقيع جايتان لابورد، ليجعل الفريق الباريسي يضع كامل جهده على تسجيل هدف الفوز في الدقائق المتبقية.

وكثف باريس هجماته على مرمى الضيوف، ليسفر الضغط عن هدف ثان، حمل توقيع النجم كيليان مبابي، الذي بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، ليتقدم رجال كريستوف جالتييه بهدف في الدقيقة 83.

وبهذا الانتصار يرفع باريس نقاطه للرقم 25 في صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن أولمبيك مارسيليا الوصيف، بينما توقف رصيد نيس عند 8 نقاط في المرتبة الثالثة عشر.

#الدوري الفرنسي #باريس سان جيرمان #نيس

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