فيديو.. قطار باريس يدهس نيس في الدوري الفرنسي

ليونيل ميسي قاد هجمة لمصلحة الفريق الباريسي، تعرض خلالها لإعاقة واضحة وتحصل على ركلة حرة مباشرة، ليسددها ميسي بنفسه بلمسة جمالية، اكتفى حارس نيس بالنظر إليها داخل الشباك، ليتقدم أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 28.

دهس قطار باريس سان جيرمان فريق نيس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في ملعب بارك دي برانس، مساء أمس السبت، لحساب مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الفرنسي.

ونجح الفريق الضيف في معرفة طريق الشباك بعدما سجل هدف التعادل بعد دقيقتين فقط من الاستراحة، من توقيع جايتان لابورد، ليجعل الفريق الباريسي يضع كامل جهده على تسجيل هدف الفوز في الدقائق المتبقية.

وكثف باريس هجماته على مرمى الضيوف، ليسفر الضغط عن هدف ثان، حمل توقيع النجم كيليان مبابي، الذي بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، ليتقدم رجال كريستوف جالتييه بهدف في الدقيقة 83.