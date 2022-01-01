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الأسرى المضربون عن الطعام: حسمنا خيارنا بالاستمرار بمعركتنا

الأحد 02 أكتوبر 2022 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى المضربون عن الطعام: حسمنا خيارنا بالاستمرار بمعركتنا



رام الله / سما /

قال 30 أسيرًا مضربون عن الطعام لليوم الثامن على التوالي داخل سجون الاحتلال، اليوم الأحد، إنهم حسموا خيارهم بأن المواجهة الحالية بأمعائهم الخاوية لمواجهة الاعتقال الإداري، ستستمر، باعتبارها واحدة من سلسلة متواصلة ضد هذه السياسة التعسفية التي تحرمهم من فسحة فرح مع أبنائهم وذويهم.

وأكد بيان الأسرى، أنهم سيواصلون معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري الذي لا ينطبق عليه وصف التعسفية بحسب، بل النازية والاستبدادية وغير الأخلاقية أيضَا. وفق نص بيانهم.

وأضاف البيان: "‏نواصل معركتنا بإرادات مفولذة تطال عنان السماء وعزائم لا تلين، ولا تعرف، التردد أو الوهن، عزائم نستمدها من ابتسامات أطفالنا، وقوة أمهاتنا، وتمسك وتصميم زوجاتنا، ومن إماننا بأن المستقبل لنا، وليس للغزاة الطارئين، وأن المستقبل يدوم طويلًا".

وتابع: "‏نواصل معركتنا مستلهمين واقع أن لدى الإنسان طاقة غير محدودة لا يستخدم منها غير جزء يسير، لكنه يستخدم الكامن منها حين يتعرض لخطر ما، وهنا يكمن سرّ أن الإنسان يمكن أن يُحطم لا أن يُهزم، ومستلهمين أيضًا واقع أن الحرية تتطلب أكثر من الموت، إنها تتطلب أن يهبها الإنسان كل لحظاته وقواه".

واعتبروا أن الإضراب عن الطعام جزء من المعركة الطويلة مع الاحتلال، وسيواصلون إعلاء صوتهم ضد هذه سياسة الاعتقال الإداري بكل السبل الممكنة بما يشمل مقاطعة استراتيجية لمنظومة قضاء الاحتلال.

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