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مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين وسيارة إسعاف جنوب نابلس

الأحد 02 أكتوبر 2022 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، مركبات المواطنين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية محلية ، بأن عددا من مستوطني "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب المدينة، هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، الأمر الذي أدى الى تضرر بعضها.

وأضافت أن المستوطنين اعتدوا على سيارة إسعاف تابعة لمركز إسعاف الرازي ورشقوها بالحجارة على حاجز حواره أثناء نقل حاله طارئة من قرية بورين إلى مستشفى النجاح.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تغلق حاجز حوارة العسكري بكلا الاتجاهين، وتسمح بالخروج من مدينة نابلس عبر حاجز عورتا فقط، فيما تشهد المنطقة تواجدا للمستوطنين واعتداءات على مركبات المواطنين.

وكان مستوطنون، رشقوا صباح اليوم، مركبات المواطنين بالحجارة، قرب مدخل بلدة بيت فوريك، شرق نابلس، وألحقوا اضرارا ببعضها.

فيما اعتدى جنود الاحتلال والمستوطنون على ضابطي الاسعاف في الهلال الأحمر محمد بعارة وفراس البظ، على مفرق بيت فوريك، وتم نقل بعارة الى المستشفى لتقي العلاج.

#مستوطنون #نابلس

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