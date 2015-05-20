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المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

الأحد 02 أكتوبر 2022 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، من تداول نسخ من القرآن الكريم، لوجود خطأ مطبعي في صفحة 554، في اسم السورة في الجانب الأيسر من أعلى الصفحة، حيث مكتوب "سورة الصف، المنافقون"، والصحيح هو "سورة المنافقون" فقط.

وأوضح الشيخ حسين، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة الدار التوفيقية في مصر، بتصريح رقم (59) الصادر في 20/5/2015، عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

وناشد المفتي العام المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ، ضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوها إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.

#المفتي العام #القرآن الكريم

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