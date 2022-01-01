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حماس : عمليات إطلاق النار تؤكد أننا أمام ثورة كبيرة متصاعدة

الأحد 02 أكتوبر 2022 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : عمليات إطلاق النار تؤكد أننا أمام ثورة كبيرة متصاعدة



غزة/ سما /

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، اليوم الأحد، إن عمليات إطلاق النار المستمرة في الضفة الغربية والتي كان آخرها صباحًا وأدت لإصابة مستوطن، بأنها تأكيد بأننا "أمام ثورة كبيرة متصاعدة".

وأضاف قاسم في تصريح صحفي له، "لا يمكن أن تخبوا هذه الثورة، إلا بتحقيق أهداف شعبنا بطرد الاحتلال ومستوطنيه عن أرضنا".

وتابع: "تزامنت عملية نابلس مع اقتحامات المستوطنين للأقصى ليكون هذا الفعل المقاوم هو رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد المسجد الأقصى".
 
وواصل: "تُثبت المقاومة اليوم أنه يشتد عودها وقوتها يومًا بعد يوم، واليوم يأتي الرد على الفعل الإجرامي من قلب نابلس، رداً على ارتقاء 4 من المقاومين بجنين".

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