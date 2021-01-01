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العمل بغزة توضّح معايير الترشح للعمل بالداخل المحتل

الأحد 02 أكتوبر 2022 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العمل بغزة توضّح معايير الترشح للعمل بالداخل المحتل



غزة/ سما /

أعلن وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين، عن المعايير المعتمدة لدى الوزارة لترشيح أسماء العمال إلى الشؤون المدنية للحصول على تصاريح عمل بالداخل الفلسطيني المحتل.

وقال الغصين، إن معايير الترشيح تتعلق بعدد الأولاد "كلما زاد عددهم تزيد النقاط"، والعمر "كلما كان أصغر في السن تزيد نقاطه"، والسجل التجاري المرمز "من يملكه لعامي 2019-2020- ما قبل نوفمبر 2021 تزيد نقاطه"، والشهادة المهنية "تزيد النقاط".

وأشار إلى وجود معايير تُنقص من النقاط، تتمثل في عمل الزوجة، وامتلاك سيارة، مؤكدا أنه لا علاقة بتاريخ التسجيل عبر الرابط بأولوية الترشيح.

وأفاد الغصين، بأنه تم ترشيح نحو 23 ألف من المسجلين في شهر نوفمبر 2021، منوها إلى أن الوزارة لا تأخذ الحالات الإنسانية باعتبار جميع المسجلين تحت خط الفقر، ولا يوجد أي استثناءات في عملية الترشيح، ولا يوجد أي تدخلٍ بشريٍ في عملية الترشيح الذي يتم عبر نظامٍ إلكترونيٍ مضبوطٍ ومراقبٍ بشكل كامل.

وذكر وكيل وزارة العمل أن الوزارة لا تتعامل مع السجل التجاري الحقيقي "غير المرمز"، باعتبار صاحبه تاجرا.

وشدد على أن دور وزارة العمل يتمثل في ترشيح الأسماء للشؤون المدنية فقط، ومن يحدد أعداد الدفعة الشؤون المدنية، وهم من يتابعون باقي الإجراءات مع الاحتلال لمعرفة النتائج ومعالجة الرفض الأمني.

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