فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.
* "يديعوت احرونوت":
- إسرائيل ولبنان في الطريق الى اتفاق لترسيم الحدود البحرية
- تفاؤل حذر: المجلس الوزاري المصغر يجتمع الخميس المقبل لبحث بنود اتفاق الترسيم
- بن درور يميني: مطالبة واشنطن بالتحقيق بمقتل الطفل ريان سليمان نفاق
- عودة المظاهرات الى الجسور تنديدا بعودة نتنياهو
- التجمع الوطني يستأنف للمحكمة العليا ضد شطبه من المشاركة بالانتخابات
* "معاريف":
- قريبون من التوقيع على الاتفاق مع لبنان
- وزيرة المواصلات تعلن عن تسيير القطار الخفيف أيام السبت والأحزاب الدينية تهاجمها لأنها تمس بقدسية السبت
- الرئيس الشيشاني ينصح بوتين باستخدام النووي الخفيف لإنهاء الحرب في أوكرانيا
- معطيات مقلقة: 87% ممن فصلوا من أماكن عملهم في الصيف من النساء
- بن كسبيت: ماكينة بث السم التي أسسها نتنياهو تفيض والوضع يزداد خطورة عشية الانتخابات
* "هآرتس":
- اعلان بوتين ضم أراض من أوكرانيا يثير استنكار واشنطن وأوروبا
- اتفاق وشيك مع لبنان ولكن من المتوقع ان تكون هناك عقبات
- قتل الطفل ريان سليمان يثير رعب الأطفال
- استطلاع للرأي أجرته القناة الـ11: كتلة الليكود سيحصل على 59 مقعدا وارتفاع لحزب يش عتيد بمقعد واحد