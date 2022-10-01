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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 02 أكتوبر 2022 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت احرونوت":  

- إسرائيل ولبنان في الطريق الى اتفاق لترسيم الحدود البحرية  

- تفاؤل حذر: المجلس الوزاري المصغر يجتمع الخميس المقبل لبحث بنود اتفاق الترسيم 

- بن درور يميني: مطالبة واشنطن بالتحقيق بمقتل الطفل ريان سليمان نفاق

- عودة المظاهرات الى الجسور تنديدا بعودة نتنياهو  

- التجمع الوطني يستأنف للمحكمة العليا ضد شطبه من المشاركة بالانتخابات  

* "معاريف":  

- قريبون من التوقيع على الاتفاق مع لبنان  

- وزيرة المواصلات تعلن عن تسيير القطار الخفيف أيام السبت والأحزاب الدينية تهاجمها لأنها تمس بقدسية السبت  

- الرئيس الشيشاني ينصح بوتين باستخدام النووي الخفيف لإنهاء الحرب في أوكرانيا  

- معطيات مقلقة: 87% ممن فصلوا من أماكن عملهم في الصيف من النساء  

- بن كسبيت: ماكينة بث السم التي أسسها نتنياهو تفيض والوضع يزداد خطورة عشية الانتخابات  

* "هآرتس":  

- اعلان بوتين ضم أراض من أوكرانيا يثير استنكار واشنطن وأوروبا  

- اتفاق وشيك مع لبنان ولكن من المتوقع ان تكون هناك عقبات

- قتل الطفل ريان سليمان يثير رعب الأطفال  

- استطلاع للرأي أجرته القناة الـ11: كتلة الليكود سيحصل على 59 مقعدا وارتفاع لحزب يش عتيد بمقعد واحد

#الصحف الإسرائيلية

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