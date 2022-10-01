رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت احرونوت":

- إسرائيل ولبنان في الطريق الى اتفاق لترسيم الحدود البحرية

- تفاؤل حذر: المجلس الوزاري المصغر يجتمع الخميس المقبل لبحث بنود اتفاق الترسيم

- بن درور يميني: مطالبة واشنطن بالتحقيق بمقتل الطفل ريان سليمان نفاق

- عودة المظاهرات الى الجسور تنديدا بعودة نتنياهو

- التجمع الوطني يستأنف للمحكمة العليا ضد شطبه من المشاركة بالانتخابات

* "معاريف":

- قريبون من التوقيع على الاتفاق مع لبنان

- وزيرة المواصلات تعلن عن تسيير القطار الخفيف أيام السبت والأحزاب الدينية تهاجمها لأنها تمس بقدسية السبت

- الرئيس الشيشاني ينصح بوتين باستخدام النووي الخفيف لإنهاء الحرب في أوكرانيا

- معطيات مقلقة: 87% ممن فصلوا من أماكن عملهم في الصيف من النساء

- بن كسبيت: ماكينة بث السم التي أسسها نتنياهو تفيض والوضع يزداد خطورة عشية الانتخابات

* "هآرتس":

- اعلان بوتين ضم أراض من أوكرانيا يثير استنكار واشنطن وأوروبا

- اتفاق وشيك مع لبنان ولكن من المتوقع ان تكون هناك عقبات

- قتل الطفل ريان سليمان يثير رعب الأطفال

- استطلاع للرأي أجرته القناة الـ11: كتلة الليكود سيحصل على 59 مقعدا وارتفاع لحزب يش عتيد بمقعد واحد