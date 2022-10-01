  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة شرق نابلس

الأحد 02 أكتوبر 2022 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

رشق مستوطنون، اليوم الأحد، مركبات المواطنين بالحجارة، قرب مدخل بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز بيت فوريك العسكري المقام على مدخل البلدة، الأمر الذي ألحق أضرارا في بعضها.

وأشار إلى أن المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين، بعدما فتحت قوات الاحتلال الحاجز أمام المواطنين بعد اغلاقه بالاتجاهين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز.

وفي السياق ذاته، أفاد مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مدخل قرية سالم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج إلى البلدة، كما اقتحمت منطقة الظهرة بالقرية وشرعت بعملية تفتيش لعدة منازل.

#نابلس #مستوطنون

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: أبو رعد خازم أصبح أكثر شعبية من أبو عبيدة (فيديو)

إعلام إسرائيلي يعلق على خطاب نصر الله حول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

جنرال إسرائيلي: 4 خطوات أساسية مطلوب القيام بها في الساحة الفلسطينية

الاردن يكشف حقيقة اغتصاب اجنبية من قبل ضابط في الامن العام

هل يتسبب صعود الدولار الجامح بانهيار عملات أخرى كبيرة؟

"واللا": الكشف عن نظام آلي جديد استخدمه الجيش الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على غزة

فيديو: المتطرف بن غفير يقتحم حي الشيخ جراح

الأخبار الرئيسية

4cb2cd32fb1b5152ee7f7f5b842eddf6

اصابة مستوطن في اطلاق نار نحو حافلة شرق نابلس

20220928151234afpp-afp_32kb3f6.h-scaled-e166440476892-730x438

قناة عبرية: أبو رعد خازم أصبح أكثر شعبية من أبو عبيدة (فيديو)

إعلام إسرائيلي يعلق على خطاب نصر الله حول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

rSSJX

حماس: انفجار الأقصى القادم سيغير شكل المنطقة وقد "أعذر من أنذر"

photo_2022-10-01_14-32-18

شهيد برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية بالقدس (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية