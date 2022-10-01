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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 02 أكتوبر 2022 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، استشهاد شاب برصاص الاحتلال في العيزرية، واصابة مواطن بالرصاص المعدني وسرقة مبلغ مالي خلال اقتحام مخيم الجلزون، واصابة العشرات بالاختناق في قريتي التوانة وبيت تعمر.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "القدس":

الرئيس لنظيره الصيني: نقدر دعمكم لاقتصادنا ومؤازرتنا في المحافل الدولية
شهيد خلال مواجهات في العيزرية
اشتية يطالب المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير
اصابات بعدة مناطق وبن غفير يقتحم حي الشيخ جراح
اعتصام بواد الربابة في سلوان رفضا لمصادرة أراضي الحي لصالح "العاد" الاستيطانية

* "الحياة الجديدة":

الرئيس عباس يهنئ نظيره الصيني بالعيد الوطني ويقلد المناضل الوطني محمد عياش ميدالية الإنجاز
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في العيزرية والاحتلال أصاب مواطنا بالرصاص المعدني وسرق مبلغا ماليا خلال اقتحام مخيم الجلزون
رئيس الوزراء يطالب المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير وتوفير الحماية لشعبنا
وقفة إسناد في رام الله.. 30 معتقلا إداريا يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السابع
اختتام فعاليات إحياء الذكرى الـ22 لهبة القدس في عرابة البطوف

* "الأيام":

استشهاد شاب بالرصاص في العيزرية وتكذيب ادعاءات الاحتلال حول قتله
إصابات خلال قمع مسيرات ومواجهات ومسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل
رام الله: وقفة إسناد للأسرى المضربين عن الطعام والمرضى
اشتية يطالب المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير
إعلام عبري: الآلاف من عناصر الشرطة يستعدون لتأمين الكُنس
مواطنو الخط الأخضر يحيون الذكرى الـ22 لهبة "القدس والأقصى"
تواصل فصول أزمة جامعة بيرزيت
جماعات استيطانية تعرض مكافآت مالية لمن يدنس "الأقصى"

#الصحف الفلسطينية

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