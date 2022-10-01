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لليوم الثامن .. 30 معتقلًا يواصلون إضرابهم عن الطعام

الأحد 02 أكتوبر 2022 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم الثامن .. 30 معتقلًا يواصلون إضرابهم عن الطعام



رام الله / سما /

يواصل 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، خوض إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

ويطالب المعتقلين وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإنهاء الاعتقال الإداري.

وأشارت منظمة الجبهة في السجون، إلى أن الاحتلال حاول الانقضاض على هذه الخطوة بالتواصل مع بعض المعتقلين الإداريين من أجل تقديم عرض لهم، لكنهم تشبثوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم.

وبحسب بيان المنظمة، فإن المزيد من المعتقلين سيلحقون بركب رفاقهم على دفعات حتى تحقيق مطالبهم.

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