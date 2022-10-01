كيف ينظر الإسرائيليون لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان ؟

القدس المحتلة/سما/

كشف استطلاع جديد للرأي أن 43% من الإسرائيليين يؤيدون توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.



جاء ذلك وفق الاستطلاع الذي أجرته قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، ونشرت نتائجه مساء اليوم السبت.



وبحسب المعطيات، قال 43% إنهم يؤيديون الاتفاق المتبلور مع بيروت، والذي كشفت تقارير في وقت سابق اليوم، أنه قد يتم توقيعه خلال أيام.



وأبدى 16% من الإسرائيليين اعتراضهم على توقيع الاتفاق، فيما قال41% إنهم لم يكونوا رأيا بعد، أو أنهم لا يعلمون البته بشأن الاتفاق المتبلور.



وقال 61% من ناخبي أحزاب اليسار في إسرائيل إنهم يؤيديون الاتفاق، فيما تراجعت النسبة إلى 29% بين ناخبي اليمين الإسرائيلي.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد تحدث في وقت سابق، عن انفراجات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقال إن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، وأكد أن هذا الملف أصبح في "خواتيمه السعيدة".



وتحاول إسرائيل ولبنان، منذ عام 1996، حل التداخل بين مياههما الإقليمية الواقعة على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.



وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، حيث سيسهل الأمر من استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.



وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية عام 2020، حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لحوالي 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا يشمل جزءً من حقل غاز كاريش، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.