تشييع جثمان الشهيد فايز دمدوم في العيزرية

القدس المحتلة/سما/

شيع أبناء شعبنا في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، مساء اليوم السبت، جثمان الشهيد فايز خالد دمدوم (18 عاما) إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.

وانطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد، بعد أن ألقيت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع البلدة، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

ووصل المشيعون إلى ساحة الشهيد ياسر عرفات، وأدوا على الجثمان صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن والغضب، ثم توجهوا لمواراته الثرى في مثواه الأخير بمقبرة القناطر في البلدة.

وأعلن الحداد العام في العيزرية على روح الشهيد، وأغلقت المحال التجارية أبوابها.

واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في أعقاب التشييع.

يذكر أن الشاب فايز خالد دمدوم استشهد مساء اليوم، عقب إطلاق الرصاص الحي تجاهه، أثناء مروره بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في العيزرية، ما أدى إلى إصابته برصاصة في عنقه، واستشهاده على الفور.