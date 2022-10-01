  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تشييع جثمان الشهيد فايز دمدوم في العيزرية

السبت 01 أكتوبر 2022 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد فايز دمدوم في العيزرية



القدس المحتلة/سما/

شيع أبناء شعبنا في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، مساء اليوم السبت، جثمان الشهيد فايز خالد دمدوم (18 عاما) إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.

وانطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد، بعد أن ألقيت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع البلدة، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

ووصل المشيعون إلى ساحة الشهيد ياسر عرفات، وأدوا على الجثمان صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن والغضب، ثم توجهوا لمواراته الثرى في مثواه الأخير بمقبرة القناطر في البلدة.

وأعلن الحداد العام في العيزرية على روح الشهيد، وأغلقت المحال التجارية أبوابها.

واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في أعقاب التشييع.

يذكر أن الشاب فايز خالد دمدوم استشهد مساء اليوم، عقب إطلاق الرصاص الحي تجاهه، أثناء مروره بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في العيزرية، ما أدى إلى إصابته برصاصة في عنقه، واستشهاده على الفور.

#فايز دمدوم #العيزرية

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

حزب الله يهدد ..ساعات حاسمة أمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

قناة عبرية: حالة تأهب قصوى في "إسرائيل" وهذا ما يركز عليه الجيش في الوقت الحالي..

تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس عباس

الاردن يكشف حقيقة اغتصاب اجنبية من قبل ضابط في الامن العام

جنرال إسرائيلي: 4 خطوات أساسية مطلوب القيام بها في الساحة الفلسطينية

هل يتسبب صعود الدولار الجامح بانهيار عملات أخرى كبيرة؟

الأخبار الرئيسية

rSSJX

حماس: انفجار الأقصى القادم سيغير شكل المنطقة وقد "أعذر من أنذر"

photo_2022-10-01_14-32-18

شهيد برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية بالقدس (فيديو)

photo_2022-10-01_15-20-22

البرغوثي: آن الأوان أن نجتمع في قيادة وطنية موحدة

undefined

شكوك إسرائيلية حول فاعلية تنفيذ عملية عسكرية واسعة بالضفة وتحذير من تداعياتها

102022111312293

جنرال إسرائيلي: 4 خطوات أساسية مطلوب القيام بها في الساحة الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية