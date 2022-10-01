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الشيخ صبري يحمل الاحتلال مسؤولية عما يجري في الأقصى

السبت 01 أكتوبر 2022 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ صبري يحمل الاحتلال مسؤولية عما يجري في الأقصى



القدس المحتلة/سما/

حمل الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس اليوم السبت 1/10/2022، الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عما يجري في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح، الشيخ صبري، خلال كلمة مسجلة له في مهرجان الأقصى في خطر بمدينة غزة، أن الخطر بات أكثر وضوحاً على المسجد  أقصى والمقدسات، حيث فرض الاحتلال التقسيم الزماني على المسجد الأقصى، فيما يعمل الاحتلال على التثبيت المكاني أيضاً.


وأكد الشيخ صبري، أن ممارسات الاحتلال تؤكد على عدم احترامه للمقدسات، محملاً حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عما يجري فى الأقصى.

كما استنكر، الصمت العربي عما يجري في الأقصى.

وأعرب عن رفضه المطلق للاقتحامات وسيطرة الاحتلال على باب المغاربة، مطالباً بحق الفلسطينيين بإعادة هذا الباب ووقف الاقتحامات.

#عكرمة صبري

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