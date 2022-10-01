فصائل فلسطينية تنعى الشهيد دمدوم

غزة/سما/

نعت فصائل فلسطينية الشهيد فايز خالد دمدوم (18 عامًا)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال، عصر اليوم السبت، في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة.

حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نعت الشهيد "دمدوم"، مشددة على أن دماء الشهداء تنادي أحرار شعبنا لرص الصفوف والانخراط في المقاومة، والاشتباك مع العدو بانتفاضة شاملة على امتداد أرض الوطن.



وقالت: "التحية لأبناء شعبنا في القدس، وثوارنا الأبطال الذين يتصدون للاحتلال ببسالة وعنفوان، ويقفون سدّاً منيعاً أمام أطماعه بالمسجد الأقصى، وإنّ هذه التضحيات والدماء الزكيّة ستشعل مسيرة التحرير والثورة حتى كنس الاحتلال عن كامل أرضنا ومقدساتنا".

وأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا زفّت فيه الشهيد "دمدوم"، عضو قيادة اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في محافظة القدس.

وجاء في البيان: "إن الجبهة وهي تنعى الشهيد وتتقدم بخالص العزاء من ذويه وأصدقائه وأهالي بلدة العيزرية، لتعاهد شعبنا الفلسطيني باستمرار النضال ومقاومة الاحتلال حتى انتزاع حقوقنا المشروعة في الاستقلال الوطني الناجز ".

ودعت الجبهة جماهير شعبنا في العيزرية والبلدات المجاورة إلى تشييع الشهيد فايز بما يليق بالشهداء.

وشددت على أن الرد العملي على جرائم الاحتلال يتطلب من القيادة الرسمية الفلسطينية، أن توقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وأن تطبق كافة قرارات المجالس الوطنية والمركزية ذات الصلة بدولة الاحتلال، وأن تغادر مربع المراهنة والأوهام حول الدور الأمريكي والغربي".

ونعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت الشاب خالد دمدوم الذي ارتقى متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في العنق في بلدة العيزرية شرق القدس.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي المحرر خضر عدنان، أن دماء الشهيد "خالد دمدوم" على بوابات القدس تجمعنا على مقاومة الاحتلال الذي يسعى فاشلا لإنهاء مقاومة شعبنا.

وقال القيادي عدنان، في تصريح لإذاعة القدس، إن حركة الجهاد الإسلامي تقود اليوم المقاومة في الضفة المحتلة، وتتصدر العمليات في جنين ونابلس وباقي المدن الفلسطينية.



وأشار إلى أن دماء العموري والسعدي والحصري وكل الشهداء استنهضت طاقات الشعب الفلسطيني وستفضي إلى النصر الموعود.