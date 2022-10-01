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هنية يهاتف أبو رعد خازم

السبت 01 أكتوبر 2022 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف أبو رعد خازم



الدوحة/سما/

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"  إسماعيل هنية عائلة أبو رعد خازم، حيث قدم لهم التعازي باستشهاد نجلهم عبد الرحمن والذي يعد الشهيد الثاني بعد شقيقه البطل رعد.

وقدم رئيس الحركة رسالة فخر واعتزاز بوالد الشهيدين أبو رعد الذي يعد أيقونة وطنية فلسطينية مقاومة وأسرته الكريمة، وقال "إن هذا البيت بيت عزة وشهادة وتضحية وفداء". وعبّر عن الاعتزاز بما يمثله هذا القائد اليوم لرجال فلسطين ورجال الأمة الأحرار.

وشدد على أن المقاومة هي الطريق لدحر الاحتلال وطرده من أرضنا، وقال "إن هذه الدماء والتضحيات لن تذهب هدرًا، وإن شعبنا يسير على ذات الدرب نحو التحرير بإذن الله".

#اسماعيل هنة #أبو رعد خازم

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