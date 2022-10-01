نصر الله: نحن أمام أيام حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية

بيروت/سما/

أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، اليوم السبت، أنّ "أهمية ما جرى اليوم هو وجود نصّ مكتوب من الجهة الوسيطة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية تسلمه الرؤساء الثلاثة".

وأضاف نصر الله في كلمة له خلال الاحتفال التكريمي للعلامة الراحل السيد محمد علي الأمين: "نحن أمام أيام حاسمة في ملف الترسيم وسيتضح ما هو موقف مسؤولي الدولة وإلى أين تتجه الأمور"، مشيراً إلى أنه "إذا وصل ملف الترسيم إلى النتيجة المطلوبة والطيبة سيكون ذلك نتاج الوحدة والتعاون والتضامن الوطني".

أكّد الأمين العام لحزب الله، على ضرورة "التمسك بنعمة المقاومة بقوة"، محذراً من التأثر "بكل الأصوات التي لا تقدّم بديلاً بل كلامها عبارة عن أوهام وسراب".

و قال نصر الله إنه "لا يمكن فهم تاريخ هذه البلاد بمعزل عن تاريخ هؤلاء العلماء ويجب أن نحيي آثارهم والتي تعرض الكثير منها للتلف والحرق".



وبشأن انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، قال السيد نصر الله إنّ "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الماضية أكدت أنه لا يوجد فريق واحد يمتلك الأغلبية في البرلمان".

ولفت إلى أنّ "جلسة البرلمان الأخيرة أثبتت أن من يريد انتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يتبعد عن منطق التحدي لصالح التشاور"، مضيفاً أنّ "الوقت بدأ يضيق في ما يتعلق بتشكيل الحكومة".

وحول حادثة غرق مركب لبناني قبالة سواحل طرطوس، أكد السيد نصر الله أنّ "الهجرة في قوارب الموت هي أشبه بجريمة"، داعياً إلى "التحقيق القضائي والجدي في قوارب الموت".

وفي سياقٍ آخر، قال الأمين العام لحزب الله إنّ "الحدث الروسي الأوكراني لم يعد حدثاً إقليمياً بل تطور دولي يمكن أن يغير وجه العالم".



وأشار السيد نصر الله إلى أنّ "دولة داعش سقطت لكن داعش كمشروع وكتنظيم وكأداة يتم استخدامها لم ينتهِ"، لافتاً إلى أنّه "يتم استغلال أي حادث في إيران من أجل التحريض على نظام الجمهورية الإسلامية".

وأضاف أنّ "داعش صنعته أميركا ومن لا يزال يحميه ويسهل تمويله وانتقال أعداد إضافية إليه هو أجهزة الاستخبارات الأميركية"، مؤكداً أنّ "الإدارات الأميركية المتعاقبة أدركت أنّ إيران قوية وعزيزة ومقتدرة لذلك لم تشنّ حرباً عليها وراهنت على الداخل".

وتابع السيد نصر الله: "لطالما كانت هناك شائعات حول الإمام الخامنئي وكلها أكاذيب للنيل من معنويات الإيرانيين"، مشدداً على أنّ "إيران قوية وعزيزة ويكفي أن يشاهدوا التشييع المليوني التاريخي المذهل للشهيد قاسم سليماني".

وأضاف أنّه "لا يمكن أن ينالوا من الجمهورية الإسلامية بقائدها وشعبها "، مشيراً إلى أنّ "التحريض الدائم على إيران وأنّ شعبها عدو هو عمل شيطاني لتمزيق الأمة".

وأوضح السيد نصر الله أنّ "الجمهورية الإسلامية لا تريد من دول المنطقة أي شيء وليس لديها أطماع في نفط العراق"، متسائلاً: "كيف للعراقيين أن ينسوا وقفة إيران وفتح مخازن أسلحتها ومالها للدفاع عن العراق في وجه داعش".

وأضاف: "كيف يمكن أن يكون الودّ للسعودية التي أرسلت 5000 عنصر من الانتحاريين إلى العراق"، مردفاً: "بعد كامب دايفيد لولا إيران أين كانت اليوم فلسطين والقدس، وأين كان لبنان أين كانت إسرائيل؟".

وتساءل السيد نصر الله: "لو لم تكن هناك الجمهورية الإسلامية أين كان العراق ولبنان وأي زمن أسود كالح دخلت به منطقتنا؟".

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أنّ "أميركا لا تريد أن تقاتل روسيا بالأميركيين بل بالأوكرانيين ومن ثم الأوروبيين".