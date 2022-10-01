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بوتين: فكرة "الجنس الثالث" غير مقبولة بالنسبة لنا

السبت 01 أكتوبر 2022 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين: فكرة "الجنس الثالث" غير مقبولة بالنسبة لنا



موسكو/سما/

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن روسيا لا تقبل فكرة إلغاء القيم العائلية التقليدية واستبدالها بالمفاهيم مثل الوالد رقم 1 ورقم 2 ورقم 3.


وقال في خطاب ألقاه في مراسم توقيع معاهدات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا التي عقدت اليوم الجمعة في الكرملين: "هل نريد حقا أن نحصل هنا، في بلادنا، في روسيا، بدلا من الأم والأب على أحد الوالدين رقم 1 ورقم 2 ورقم 3؟"

وأضاف: "لا نريد أن يُفرض في مدارسنا ابتداء من المدرسة الابتدائية الشذوذ الذي يؤدي إلى التدهور والانقراض وأن يفرض عليهم أن هناك، حسب مزاعمهم، عدا المراة والرجل أي جنس ثالث وأن يُقترح عليهم إجراء عمليات تغيير الجنس. هل نريد كل ذلك لبلادنا ولأطفالنا؟ كل هذه الأشياء غير مقبولة بالنسبة لنا. لدينا مستقبلنا المختلف".

#فلاديمير بوتين #روسيا #أوكرانيا #الجنس الثالث

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