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"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشاب دمدوم وتطالب بالحماية الدولية لشعبنا

السبت 01 أكتوبر 2022 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشاب دمدوم وتطالب بالحماية الدولية لشعبنا



رام الله/سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة الاعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب فايز خالد دمدوم (18 عاما) من بلدة العيزرية.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، إعدام الشاب دمدوم استمرارا لسياسات الاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق المتمثلة في الاعدامات الميدانية، والقتل العمد والتعسفي، وخارج نطاق القانون لأبناء شعبنا، بهدف تأجيج الأوضاع.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة وغيرها من جرائم الاحتلال، مؤكدة أنها ستعمل مع مؤسسات القانون الدولي كافة، والامم المتحدة بمؤسساتها، واجراءاتها ومقرريها الخاصين لتوثيق هذه الجرائم لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه كافة.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين، الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا الأعزل.

#الخارجية الفلسطينة #فايز خالد دمدوم

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