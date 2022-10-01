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غزة: انطلاق فعاليات مهرجان "الأقصى في خطر"

السبت 01 أكتوبر 2022 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: انطلاق فعاليات مهرجان "الأقصى في خطر"



غزة/سما/

انطلقت فعاليات المهرجان الجماهيري الكبير الذي تنظمه حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم السبت، في مدينة غزة، نصرة للمسجد الأقصى المبارك، بحضور شخصيات فصائلية ووطنية واعتبارية.

وينظّم المهرجان على أرض ملعب فلسطين بعنوان (الأقصى في خطر) حيث توجه من خلاله العديد من الرسائل الواضحة للاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد انتهاكاته للمسجد الأقصى المبارك. 

وحضر المهرجان رئيس حركة حمـاس في غزة يحيى السنوار وقيادات الفصائل الفلسطينية .


 

قادة الفصائل الفلسطينية خلال مشاركتهم في مهرجان

ويتخلل المهرجان أيضًا فعالية للغرفة المشتركة للتأكيد على وحدة الموقف وإعلاء قيمة العمل الفلسطيني المشترك.

وقال المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم في تصريح صحفي إن "المهرجان يأتي تأكيدًا على مركزية مدينة القدس والمسجد الأقصى في الصراع مع الاحتلال، وأنّ المعركة معه على هوية الأقصى هي معركة شاملة لكل ساحات الفعل النضالي الفلسطيني".

   

وأكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن شبان القدس الثائر يدافعون عن شرف الأمتين العربية والإسلامية.

وقال البرغوثي في كلمته بمهرجان "الأقصى في خطر" الذي تنظمه حركة (حماس) على أرض ملعب فلسطين في مدينة غزة، إن "القدس عصية على الاحتلال وستظل عنوان كرامتنا، مشيراً إلى أن  شبان القدس الثائرون يدافعون عن شرف الأمتيْن العربية والإسلامية". 

وأضاف: "ننقل لكم تحية الأبطال المقاومين في جنين ونابلس والخليل ورام الله وعموم الضفة، والتي تقدم نماذج مذهلة في المقاومة والتضحية على خطى معركة سيف القدس". 

 وأشار إلى أن أم إبراهيم النابلسي ووالد الشهديْن فتحي خازم، هم الصوت المرتفع والمشرف للضفة.

وأوضح البرغوثي، أن الأسرى المضربون في سجون الاحتلال نموذج للبطولة والثبات، مؤكداً "نحن شعب واحد ووطن واحد، ولن نسمح للاحتلال بتفرقتنا".

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