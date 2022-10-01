المنتخب الفلسطيني يتعرض لهزيمة كبيرة بانطلاقة مشواره بالتصفيات الآسيوية

جاكرتا/سما/

- تعرض منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم، اليوم السبت، لهزيمة كبيرة أمام منتخب ماليزيا برباعية نظيفة، في انطلاق مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 للمنتخبات تحت 17 عاما، والتي تستضيفها اندونيسيا.

وتستضيف اندونيسيا منافسات المجموعة الثانية من التصفيات، التي تضم أيضا إلى جانب المضيف (اندونيسيا) منتخبات فلسطين، والإمارات، وماليزيا، وغوام.

ويسعى منتخبنا إلى التعويض في لقائه المقبل أمام منتخب الامارات الذي يعد من أفضل منتخبات المجموعة.

وتضم التصفيات 44 منتخبا تم توزيعها على 10 مجموعات بنظام التجمع، بحيث ضمت 6 مجموعات 4 منتخبات، وضمت 4 مجموعات 5 منتخبات.

ويتأهل إلى النهائيات الآسيوية 2023، صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني.