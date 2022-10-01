الرئيس عباس يقلّد المناضل الوطني محمد عياش ميدالية الإنجاز

رام الله/سما/

قلّد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، المناضل الوطني الدكتور محمد خميس عياش، ميدالية الإنجاز من وسام الرئيس محمود عباس.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، ظهر اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الدكتور محمد عياش، بحضور نائب رئيس الوزراء، وزير الاعلام نبيل أبو ردينة، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش.

ومنح سيادته المناضل عياش ميدالية الإنجاز، تقديراً لمساهماته الخيرة، ولجهوده المشرفة في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، وإقامته عدد من المساجد لخدمة الجالية المسلمة في رومانيا، وغيرها من أعمال الخير في فلسطين.