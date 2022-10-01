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توزيع المنهاج الفلسطيني على طلبة مدارس مخيم شعفاط

السبت 01 أكتوبر 2022 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
توزيع المنهاج الفلسطيني على طلبة مدارس مخيم شعفاط



القدس المحتلة/سما/

وزعت لجنة أولياء أمور الطلبة، اليوم السبت، المنهاج الفلسطيني على طلبة شمال مخيم شعفاط شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن طلبة مدارس مخيم شعفاط من جميع المراحل تسلموا اليوم كتبهم الدراسية من المنهاج الفلسطيني، تأكيدا على رفضهم التعامل مع المناهج التي تفرضها وزارة معارف الاحتلال الإسرائيلية.

ويأتي إصرار المقدسيين على التمسك بالمنهاج الفلسطيني، ردا على قرار وزيرة معارف الاحتلال "يفعات ساشا بيطون" في 28 تموز/ يوليو الماضي، إلغاء رخص التّشغيل الدائمة لـ6 مدارس فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، بزعم احتواء مناهجها التدريسية على ما سمته تحريضا خطيرا، على أن يتم منحهم ترخيصا مؤقتا لمدة عام، باعتباره مهلة لسحب "كتب التحريض".

#القدس المحتلة #المنهاج الفلسطيني #مخيم شعفاط

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